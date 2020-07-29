Несмотря на продолжающийся карантин и пандемию коронавируса, украинцы могут улететь на отдых в некоторые страны. Правда, при въезде и выезде стоит обращать внимания на новые правила.

Об этом в Telegram-канале сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Сейчас украинцы могут улететь на отдых в такие страны:

Болгария - при наличии отрицательного теста на Covid-19, сделанного в течение 72 часов до прибытия;





Турция, Египет, Албания - въезд и возвращение без ограничений;





Черногория - 14-дневная самоизоляция по прибытию в Украину;





Хорватия - обязательный отрицательный ПЦР-тест при въезде, сделанный в течение последних 48 часов.

Также министр напомнил, что ПЦР-тест можно сделать перед вылетом, прямо в аэропорту. В "Борисполе", Львовском и Одесском аэропортах установлены ПЦР-лаборатории для быстрого прохождения тестирования.

"Данные по въезду меняются каждый день в зависимости от эпидемиологической ситуации в развивающихся странах. Поэтому перед поездкой обязательно проверяйте информацию", - написал Криклий.

Напомним, с 1 августа Украина меняет критерии для деления стран на "зеленый" и "красный" коронавирусные списки. Вместо количества активных больных планируют учитывать показатели прироста и процента больных в стране за последние 14 дней.

Также мы писали, что в Болгарии ужесточили правила въезда для украинцев с 30 июля.