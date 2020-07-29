В среду, 29 июля, актера Михаила Ефремова, который устроил автомобильную аварию в центре Москвы, доставили в Пресненский столичный суд. Здесь прошло первое и очень короткое судебное заседание по делу о смертельном ДТП в котором погиб водитель Сергей Захаров.

Об этом передает РИА "Новости" в своем Telegram-канале.

Выходя из квартиры Михаил Ефремов с журналистами общаться не стал. Но когда актера доставили суд, стало известно что заседание будет перенесено на 30 июля.

Напомним, 8 июня произошло страшное ДТП. Михаил Ефремов находился за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee. Он столкнулся с машиной Lada, водитель которой получил тяжелые телесные повреждения и впоследствии скончался в больнице.

Вчера мы сообщали, что адвокат Ефремова просил перенести слушания по пьяному ДТП актера на август из-за занятости в других процессах, даты по которым были назначены ранее.