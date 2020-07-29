Вчера вечером, 28 июля, в селе Циркуны Харьковской области карета "скорой" наехала на пешехода. В результате ДТП пострадавшая 43-летняя женщина скончалась на месте.

Об этом в среду, 29 июля, информирует пресс-служба полиции региона.

"28 июля около 21:40 в районе дома № 1 на улице Соборной в селе Циркуны Харьковского района автомобиль скорой медицинской помощи "Renault" совершил наезд на 43-летнюю женщину-пешехода", - говорится в сообщении.

По версии правоохранителей, автомобиль скорой помощи, которым управлял 60-летний водитель, двигался со включенными проблесковыми маяками, когда женщина перебегала через дорогу в неположенном месте перед другим автомобилем, пропускавшим в тот момент автомобиль медиков.

В результате аварии женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и погибла на месте происшествия.

"Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются", - добавили в полиции.

Напомним, недавно в Каменец-Подольском на перекрестке улиц Пушкинской и Привокзальной произошло столкновение машины "скорой" и легковушки. В результате инцидента пострадали девять человек.

Ранее мы писали о том, как в Киевской области на Варшавской трассе произошла авария при участии автомобиля скорой, Volkswagen Tiguan и Peugeot Boxer. Три человека получили травмы.