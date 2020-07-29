Со среды, 29 июля, в Киеве в часы пик запустили дополнительные рейсы городской электрички. Они будут осуществляться в рабочие дни.

Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба "Киевпастранса".

Дополнительные рейсы с 29 июля назначены:

в утренний час пик - рейсы № 7306, 7315/16, 7325 (в направлении Е1).





в вечерний час пик - рейсы № 7422, 7429/30, 7437 (в направлении Е2).

"С новым расписанием движения можно ознакомиться на кассовых павильонах станций городской электрички и на информационных стендах возле турникетов, а также на официальном сайте КП "Киевпастранс", - добавили в пресс-службе.

По субботам и воскресеньям будет действовать старое расписание городской электрички.

Напомним, с начала июля киевлянам вернули кольцевое движение городской электрички.

Также мы писали о том, как в прошлом году жители Троещины блокировали движение городской электрички.