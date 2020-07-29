Сотрудники Службы безопасности (СБУ) нейтрализовали кибератаку на представительство президента Украины в Крыму.

Об этом в среду, 29 июля, информирует пресс-центр СБУ.

"В рамках межведомственного сотрудничества и координации представительством президента Украины в Автономной Республике Крым и Главным управлением СБУ в АР Крым обезврежена и устранена целенаправленная кибератака на представительство, организованная хакерской группировкой, подконтрольной ФСБ РФ", - говорится в сообщении.

Пресс-служба ведомства утверждает, что целью атаки было получить информацию о деятельности представительства.

"Представительство и Главное управление Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым продолжают межведомственное сотрудничество и координацию, направленную не только на защиту ежедневной работы государственных органов по вопросам Крыма, но и защиту прав и интересов наших граждан, пострадавших от оккупации", - добавили в СБУ.

Напомним, в понедельник, 27 июля, сайт президента Украины перестал работать. Через некоторое время представители главы государства объяснили неполадки в работе веб-ресурса аварией на линии электроснабжения технической площадки Государственной службы специальной связи и защиты информации.

Сегодня в Госспецсвязи подтвердили эту информацию, добавив, что сайт "упал" по вине старого генератора.

Ранее мы писали, что с 8 по 14 июля, на государственные органы власти Украины было совершено 947 кибератак.