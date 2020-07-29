С 1 августа Украина изменит критерии для разделения стран на "красную" и "зеленую" зоны. Теперь для определения государств со значительным распространением коронавируса будут использовать показатели прироста и процента больных в стране за последние 14 дней.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 29 июля сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, видео обнародовано в Facebook.

"Относительно приезда из-за границы - с 1 августа статистика будет обновляться раз в 7 дней (сейчас раз в 3 дня - Ред.). Также мы меняем показатели: если сегодня мы измеряем количество активных больных в той или иной стране, то с 1 августа это будет полностью так же, как это происходит в странах Европы. Будет два показателя, при превышении которых страна будет отнесена к "красной" зоне", - сказал Степанов.

Так, по его словам, учитываться будут такие показатели:

прирост больных за последние 14 дней - не должен превышать такой прирост на территории Украины,





процент больных в стране за последние 14 дней по сравнению с прошлыми 14 днями - не должен быть более 30%

"По этим двум показателям мы будем это измерять - и раз в 7 дней составлять перечень стран ("красной" и "зеленой" зон - Ред.), чтобы более прогнозируемо и более понятно было для наших граждан пересечение границы. Вся эта информация есть на сайте Министерства здравоохранения. Так что если вы планируете путешествие, посмотрите эту информацию" - добавил Степанов.

Отметим, что после возвращения из стран "красной" зоны украинцы обязаны проходить двухнедельную обсервацию или самоизоляцию.

Напомним, за прошлые сутки в Украине число заразившихся коронавирусом снова перевалило за 1 000 человек.

Также мы писали, что больше всего новых пциентов зафиксировано во Львовской, Ивано-Франковской областях и Киеве.