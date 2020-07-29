В Тернополе руководство "Общественного" телерадиовещателя требует от своих сотрудников объяснить, почему они вышли на акцию протеста против сокращения регионального вещания.

Об этом в среду, 29 июля, сообщил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко в Facebook.

"От журналистов Тернопольского филиала "Общественного", которые принимали участие в акции протеста против сокращения регионального вещания, требуют предоставить письменные объяснения "причин отсутствия на своем рабочем месте", - сообщил Томиленко.

По его словам, через месяц после обнародования в соцсетях фотографий, на которых сотрудники СМИ позируют на улицах Тернополя с плакатами против сокращения объемов регионального вещания и увольнения персонала, руководство филиала "Общественного" начало предъявлять претензии участникам акции. С обращением о защите журналисты обратились к руководству НСЖУ.

"24 июня 2020 в рабочее время Вы находились на улицах города, что подтверждается фотографиями", - говорится в письменной претензии руководства филиала к корреспондентке теленовостей Светлане Лазорик с требованием предоставить объяснение причин отсутствия на работе.

В обращении к НСЖУ Светлана Лазорик признает, что вместе с другими журналистами филиала UA Тернополь приняла участие в мирной акции в поддержку развития регионального общественного вещания. Но акция проходила 23 июня и "во время обеденного перерыва с 13:15 до 13:25 по статье 66 Кодекса законов о труде" ("Работники используют время перерыва по своему усмотрению. В это время они могут отлучаться с места работы"). Журналистка расценивает такие действия администрации как моральное давление и покушение на свободу слова.

"Мне создают невыносимые условия труда и ищут повод, чтобы уволить с работы, или сократить во время очередного этапа реформирования общественного вещания. Такие ли стандарты работы должен демонстрировать вещатель, который финансируется за деньги госбюджета?" - заявила Лазорик.

Подтверждает слова коллеги и радиожурналистка Оксана Цвик, от которой администрация тернопольского филиала тоже требовала объяснений относительно участия в акции протеста против сокращений, которые в региональных филиалах проводит руководство "Общественного".

"Наши цели - благородные! Мы выступаем за сохранение местного вещания, а ко мне отнеслись как к преступнику. Мои объяснения приняли устно, но ситуация для меня, человека с 20 годами эфирного стажа, крайне неприятна", - сказала Цвик.

Всего в акции протеста в июне участвовали четверо сотрудников Тернопольского филиала "Общественного", но один уже уволился с работы, а еще один человек находится в отпуске.

"Я работаю в этой телерадиокомпании с 1997 года, но с таким давлением, предвзятым отношением к себе, скрытыми проявлениями эйджизма и моббинга столкнулась впервые", - говорит журналистка Светлана Лазорик, которая является мамой троих детей.

В НСЖУ осудили давление на коллег, которые выступают с критикой реформ, внедряемых руководством "Общественного".

"Журналисты имеют право на протест и на защиту своих трудовых прав, а такие требования давать письменные объяснения о "подтвержденном фотографиями" пребывании на улицах города являются возмутительными. В "Общественном" должны уважать право коллег на свою оценку процессов, которые проходят в самой телерадиокомпании Украины. Необходимо не преследовать сотрудников за конструктивную критику, а идти на диалог. Очевидно, что нынешняя стратегия резкого сокращения местного общественного вещания - до менее часа в телеэфире каждого филиала - является конфликтной и неприемлемой ни для сотрудников региональных филиалов, ни для местной аудитории", - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

НСЖУ уже обратился с письмами касательно сокращения эфирного времени Общественного с июля этого года к председателю Наблюдательного совета ПАО "НОТУ" Светлане Остапе и председателю правления ОАО "НОТУ" Зурабу Аласании.

Напомним, недавно председатель правления ОАО "НОТУ" Зураб Аласания обозвал журналистку телекомпании "Эра-медиа" "шавкой" после того, как она попыталась задать ему вопрос, почему закрыли программу "Доброе утро, Страна!".

Ранее мы писали об акции протеста запорожских сотрудников Общественного телевидения. Они также выступили против сокращения регионального вещания.