Глава президентской партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что сейчас нет оснований для внеочередных выборов в Раду. По его мнению, если есть коалиция и правительство, а парламент работает, то искать юридические причины для проведения внеочередных выборов - это лишнее.

Об этом Корниенко заявил в интервью "УП".

"Наверное, в жизни надо все предполагать. Но думаю, что сейчас оснований для досрочных выборов нет. В первую очередь нет политических оснований, потому что с точки зрения социологии, сейчас 50 на 50 украинцы выступают за досрочные выборы. И такая ситуация всегда будет вызывать низкую легитимность избранного парламента", - сказал Корниенко.

Так же, по мнению Корниенко, "Слуга народа" сейчас работает в "довольно забавных условиях". По его словам, "монобольшинство каждую неделю хоронят, а оно как-то постоянно воскресает". Впрочем, Корниенко утверждает, что президентская партия остается лидирующей силой - согласно социологии она до сих пор на первом месте.

Для проведения внеочередных выборов, по словам Корниенко, "можно, конечно, искать какие-то юридические основания, но это лишнее, потому что есть коалиция, правительство, Рада собирается". Он заявляет, что так же думает и президент.

Напомним, ранее председатель украинского парламента Дмитрий Разумков прокомментировал разговоры о досрочных выборах в Верховную Раду. По его словам, для президента нет никакого смысла в роспуске Рады.

Ранее, после провала важных для Офиса президента голосований Верховной Радой, "Страна" анализировала, пойдет ли Зеленский на роспуск парламента.