В Государственной службе специальной связи и защиты информации объявили, что длительный сбой в работе сайтов органов власти был связан с некачественным обеспечением резервным электропитанием некоторых сервисов. Так, альтернативным источником питания был 15-летний генератор, который не проверяли и вовремя не обновляли.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Госспецсвязи.

Уточняется, что в качестве альтернативного источника питания используется генератор 2005 года выпуска, надлежащая проверка и обновление которого не осуществлялись своевременно. Это привело к тому, что работу сайтов органов государственной власти не удалось восстановить сразу.

"Также установлено, что длительное время игнорировалось обеспечение достаточным количеством источников бесперебойного питания государственного предприятия, на базе которого размещаются информационные платформы некоторых государственных органов", - добавили в Госспецсвязи.

Сейчас в ведомстве работают над тем, чтобы ресурсы были обеспечены дополнительным резервом. Кроме того, проводится служебное расследование.

Напомним, в понедельник, 27 июля, перестал работать сайт Офиса президента Украины. Позже у Зеленского пояснили, что случилось это из-за аварии с электроснабжением на технической площадке Государственной службы специальной связи и защиты информации.

Также мы писали, что за неделю, с 8 по 14 июля, на государственные органы власти Украины было совершено 947 кибератак.