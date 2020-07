Вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников будет выполнять функции главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе.

Об этом он заявил в ходе онлайн-конференции "Минский процесс: умеренный успех или политический тупик" во вторник, 28 июля.

"Сегодня я являюсь первым заместителем главы делегации, поэтому формально пока я буду определенное время управлять этими процессами. Но я хочу обратить внимание, что нужно ждать указа президента Зеленского, потому что именно указом вносятся изменения в делегацию", - сказал Резников.

По его словам, официально бывший президент Леонид Кучма все еще остается главой украинской делегации в ТКГ, пока глава государства Владимир Зеленский не внесет изменения в состав делегации отдельным указом. Резников выразил надежду, что новым главой украинской делегации будет известный общественности человек.

"Кто этот человек, это уже определит президент Зеленский, и мы с вами, я надеюсь, в ближайшее время об этом узнаем. И мы точно будем работать в команде вместе в интересах Украины", - резюмировал министр.

Видео: YouTube/ Mission of Ukraine to the EU

Напомним, 28 июля Леонид Кучма заявил о прекращении участия в работе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Президент Владимир Зеленский поблагодарил его за работу.

