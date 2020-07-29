Международные наблюдатели по Донбассу - ОБСЕ - опубликовали первый отчет о том, как началось перемирие между Киевом и "ДНР/ЛНР". Отчет касается, в частности, 27 июля - первого дня полного прекращения огня.

Накануне обе стороны конфликта заявляли, что обстрелов или вообще нет, или их крайне мало. Что создавало впечатление удачного начала перемирия.

Но после отчета ОБСЕ стало очевидно, что это совсем не так. Разбирались, как на самом деле прошел первый день перемирия на Донбассе.

ОБСЕ: 111 нарушений

В первый день перемирия ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня - в период с 09:45 до 11:35. То есть менее чем за два часа. Из них - 21 взрыв и 90 автоматных очередей.

Все нарушения произошли в Донецкой области. Интересно, что в день накануне перемирия - 26 июля - нарушений огня было гораздо меньше - всего 30. Из них всего четыре взрыва - против двадцати одного в день перемирия.

То есть парадоксальная ситуация: в первый день остановки огня обстрелы выросли почти вчетверо. А взрывы - в пять раз.

По опубликованной миссией карте видно, что перемирие нарушили в двух "горячих" точках на север от Донецка - в районе Авдеевки и Горловки. А также на северо-восток от Мариуполя - у Павлополя и Пищевика.

Больше подробностей миссия не сообщает. Вот полный отчет ОБСЕ, увидевший свет 28 июля.

Сопоставим, что говорят об этих обстрелах в Украине и в "ДНР/ЛНР".

Украина: 3 нарушения

Комментируя ситуацию за 27 июля, штаб Операции объединенных сил заявил всего о трех нарушениях.

Первое - в районе Водяного (это поблизости от Донецкого аэропорта). "Противник открывал огонь по позициям украинских воинов из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - обрисовал ситуацию штаб. Позже там уточнили, что это произошло ночью, едва ли не в первый час перемирия.

Еще один обстрел был зафиксирован украинцами в районе Горловки. "У Южного (бывшее Ленинское - Ред.) противник совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".

Третий инцидент - в районе Марьинки, у поселка Новомихайловка.

"Вблизи украинских позиций с помощью ручных противотанковых гранатометов противник совершил минирование тремя противопехотными минами ПОМ-2", - сообщил штаб ООС утром, 28 июля, отчитываясь за предыдущие сутки.

Как видим, первые две локации примерно совпадают с тем, о чем говорила ОБСЕ. При этом украинский штаб ничего не рассказал про обстрелы на юге, у Мариуполя, которые зафиксировала миссия.

Но главное, что, по данным ОБСЕ, обстрелов было в 37 раз больше, чем назвала Украина.

Сепаратисты: ноль нарушений

В "ДНР" же количество обстрелов и вовсе занизили более чем в сто раз по сравнению с ОБСЕ.

"По данным наблюдателей представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки обстрелов со стороны противника не зафиксировано", - сообщили утром 28 июля в "Народной милиции ДНР".

То же самое заявило представительство "ЛНР" в Совместном центре по контролю и координации.

При этом в "ДНР/ЛНР" заявили, что Украина размещает военную технику вблизи от линии фронта. А также обвинила штаб ООС в неправдивой информации относительно стрельбы на трех вышеуказанных участках - Водяное, Южное, Новомихайловка. Мол, там никаких обстрелов не было, а Украина просто пытается сорвать прекращение огня такими заявлениями.

Однако очевидно, что Украина как раз приукрашивает реальную картину.

Пока оппонирующие стороны заявляют о крайне малом количестве обстрелов и взрывов - от нуля до трех - ОБСЕ говорит об огромном для первого для перемирия числе нарушений - 111.

Что со статистикой?

Очевидно, что доверия к данным ОБСЕ гораздо больше. Эта организация имеет международный статус наблюдателя и вряд ли заинтересована искусственно увеличивать число боестолкновений.

То есть налицо явная попытка со стороны Украины и "ДНР/ЛНР" приуменьшить количество обстрелов и заявить, что перемирие работает.

С одной стороны, это показывает желание обоих лагерей зафиксировать прекращение огня хотя бы на бумаге. Причем с разными целями.

Зеленский, как уже рассказывала "Страна", заинтересован в том, чтобы показать некие результаты по Донбассу и выйти на Нормандскую встречу с Путины до местных выборов - и хотя бы так реанимировать свой рейтинг.

Москва и "ДНР/ЛНР", фиксируя перемирие, приближают дискуссию о политических шагах по Донбассу. Поскольку Киев ранее отказывался их обсуждать, пока не решены вопросы безопасности.

С другой стороны, уже первый день прекращения огня показал, что стрельба все равно продолжается. И долго скрывать это не получится. Как не получилось прошлой зимой утаить фактического срыва разведения войск в Золотом.

Война рано или поздно сметет все информационные попытки сделать вид, что ее уже нет.

Надежную базу под остановку огня может подвести только политическое урегулирование не после, а одновременно с перемирием. Если стороны не договорятся, каким они видят Донбасс после войны, она будет продолжаться.

Впрочем, такая договоренность уже существует - подписанные в 2015 году вторые Минские соглашения. Однако Киев отказывается выполнять их политическую часть - проводить выборы и давать региону особый статус, закрепленный в Конституции. Что отдаляет политическое урегулирование - а значит, делает срыв и нынешнего перемирия вопросом времени.