Воскресенье будет благоприятным днем для организаторских дел, небольшого путешествия, решения вопросов с недвижимостью. Правда есть вероятность задержки в получении прибыли.

Овен (21.03 - 20.04)

В воскресенье для Овнов символом дня станет Золотой ключик. Оглянитесь вокруг себя, чтобы увидеть дверь в новую жизнь. Вы уже находитесь на пути изменений, где важно не скрывать свои истинные чувства.

Телец (21.04 - 20.05)

Сегодня Тельцы могут рискнуть и сделать то, что запланировали. При этом надо четко осознавать свои цели и отказываться делать то, чего хотят другие. Ищите собственный путь, имея в запасе альтернативный вариант.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Проведите день гармонично и спокойно. Звезды рекомендуют Близнецам крайне осторожно отнестись к денежным тратам. Следите, чтобы не делать лишних покупок и не вкладывать финансы в провальные проекты.

Рак (22.06 - 22.07)

Ракам не стоит в эти лунные сутки перегружать организм физическими тренировками. Чтобы достичь желаемого - достаточно надеть маску уверенного и успешного человека. При этом будьте компанейскими, не соперничайте с окружающими.

Лев (23.07 - 23.08)

Львам потребуется вспомнить о задаче, которую не получалось решить раньше. Воскресенье - удачное время, чтобы возвратиться к неразрешенным вопросам. Важно контролировать ситуацию и быть бдительным.

Дева (24.08 - 23.09)

В это воскресенье желательно отдохнуть и поразмышлять над целями, но делать окончательные выводы пока не стоит. На окончательный путь вас выведет только ясность ума и семейные ценности. К вечеру вы поймете, что некоторые вещи случаются лишь раз в жизни.

Весы (24.09 - 23.10)

Ваша утонченная натура будет находится сегодня в гармонии, при условии полного расслабления. Позвольте себе сеанс массажа или бокал вина. Делайте то, что сочтете нужным для себя.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Символом дня для Скорпионов станет мудрый Слон, который призывает вас к великодушным решениям и поступкам, вызывающим уважение окружающих. Главное - чтобы правда была на вашей стороне. Если нет - будьте осторожными.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Воскресенье окажется для Стрельцов днем взлетов и падений. По крайней мере, вы можете ощутить, насколько хрупким и непостоянным стало ваше настроение. Не испытывайте судьбу - делайте только то, в чем уверены.

Козерог (22.12 - 20.01)

В эти лунные сутки вы можете получить от окружающих уважение, понимание и признание, если используете мудрое слово и поступите обдуманно. Помните, что дорогу может осилить идущий. Действуйте решительно, не соглашайтесь на компромиссы.

Водолей (21.01 - 20.02)

Если утро воскресенья пошло не по вашему плану, не расстраивайтесь. В этот лунный день не могло быть по-другому. Просто будьте в потоке и наслаждайтесь. Мечты у всех разные и пути их осуществления - тоже.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Сегодня Луна помогает Рыбам, которые точно знают, чего хотят! Сделайте уверенные шаги навстречу своему будущему. Будьте готовы взглянуть в лицо своему страху, чтобы найти ответы на интересующие вопросы.