В Украине, где число зараженных Covid-19 за сутки снова перевалило за 1 000 человек, по состоянию на 29 июля зафиксировано уже 67 597 случаев коронавируса. За минувшие сутки больше всего новых пациентов выявили во Львовской и Ивано-Франковской областях, а также Киеве.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная Минздравом в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Так, в Украине на 09:00 29 июля коронавирусом заразились уже 67 597 человек (+1 022 за сутки). 1 650 случаев Covid-19 оказались летальными (+21). Выздоровели 37 394 пациента (+650).

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 29 июля:

Львовская область - 9 248 (+149 за сутки)

Киев - 7 932 (+132)

Ровенская область - 5 837 (+53)

Черновицкая область - 5 751 (+59)

Закарпатская область - 5 008 (+68)

Ивано-Франковская область - 4 342 (+118)

Волынская область - 3 694 (+46)

Киевская область - 3 629 (+39)

Харьковская область - 3 556 (+78)

Одесская область - 3 104 (+73)

Тернопольская область - 2 852 (+30)

Винницкая область - 2 660 (+33)

Житомирская область - 1 764 (+20)

Днепропетровская область - 1 364 (+30)

Хмельницкая область - 1 086 (+17)

Черкасская область - 910 (+4)

Донецкая область - 861 (+9)

Запорожская область - 767 (+14)

Черниговская область - 745 (+19)

Кировоградская область - 697 (0)

Николаевская область - 563 (+1)

Сумская область - 467 (+13)

Полтавская область - 414 (+13)

Херсонская область - 224 (+3)

Луганская область - 122 (+1)

Напомним, что, по данным главного санврача Украины Виктора Ляшко, вакцину от коронавируса получат минимум 20% украинцев.

Также мы писали, что, по версии ВОЗ, в мире будет одна большая волна коронавируса, которая будет ускоряться и замедляться.