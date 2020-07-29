Минздрав показал данные о распространении коронавируса по регионам Украины на 29 июля
В Украине, где число зараженных Covid-19 за сутки снова перевалило за 1 000 человек, по состоянию на 29 июля зафиксировано уже 67 597 случаев коронавируса. За минувшие сутки больше всего новых пациентов выявили во Львовской и Ивано-Франковской областях, а также Киеве.
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная Минздравом в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
Так, в Украине на 09:00 29 июля коронавирусом заразились уже 67 597 человек (+1 022 за сутки). 1 650 случаев Covid-19 оказались летальными (+21). Выздоровели 37 394 пациента (+650).
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 29 июля:
Львовская область - 9 248 (+149 за сутки)
Киев - 7 932 (+132)
Ровенская область - 5 837 (+53)
Черновицкая область - 5 751 (+59)
Закарпатская область - 5 008 (+68)
Ивано-Франковская область - 4 342 (+118)
Волынская область - 3 694 (+46)
Киевская область - 3 629 (+39)
Харьковская область - 3 556 (+78)
Одесская область - 3 104 (+73)
Тернопольская область - 2 852 (+30)
Винницкая область - 2 660 (+33)
Житомирская область - 1 764 (+20)
Днепропетровская область - 1 364 (+30)
Хмельницкая область - 1 086 (+17)
Черкасская область - 910 (+4)
Донецкая область - 861 (+9)
Запорожская область - 767 (+14)
Черниговская область - 745 (+19)
Кировоградская область - 697 (0)
Николаевская область - 563 (+1)
Сумская область - 467 (+13)
Полтавская область - 414 (+13)
Херсонская область - 224 (+3)
Луганская область - 122 (+1)
Напомним, что, по данным главного санврача Украины Виктора Ляшко, вакцину от коронавируса получат минимум 20% украинцев.
Также мы писали, что, по версии ВОЗ, в мире будет одна большая волна коронавируса, которая будет ускоряться и замедляться.