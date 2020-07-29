Президент Украины Владимир Зеленский поздравил военнослужащих с Днем Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Соответствующий пост появился в его Телеграм-канале в среду, 29 июля.

"Силы специальных операций по праву называют военной элитой Украины, ведь они профессионально выполняют сложные и опасные боевые задания. Воины-спецназовцы всегда придерживаются своего кредо - преимущество качества над количеством. Я поздравляю воинов-спецназовцев и ветеранов подразделения с профессиональным праздником - Днем Сил специальных операций Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

По словам президента, несмотря на то, что о подвигах украинских спецназовцев не говорят открыто, а их лица всегда остаются скрытыми, все уверены в их высоком уровне "подготовки, закалки, несокрушимости духа, смелости и решительности".

"В этот день также хочу вспомнить защитников-спецназовцев, погибших в боях за независимость и суверенитет нашего государства. Вечная им память! Все мы благодарим воинов в серых беретах за достойное выполнение своей миссии по защите территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины! Слава Силам специальных операций Вооруженных сил Украины! Слава Украине!" - добавил президент.

Напомним, недавно в зоне Операции объединенных сил, в районе Краматорска, погибли двое бойцов 47-го отдельного отряда Сил специальных операций.

Ранее мы писали о смене эмблемы украинских спецназовцев. Так, с августа 2019 года утвержден нарукавный знак с головой волка-оборотня со стрелами в пасти и стилизованным двузубом.