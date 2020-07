Компания-оператор строительства "Северного потока-2" "Nord Stream 2 AG" подала апелляционную жалобу на судебное решение по делу об отмене директивы (ЕС) 2019/692, вносящей поправку в Газовую директиву ЕС.

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает "Интерфакс".

"Nord Stream 2 AG" 25 июля 2019 года представила в Суд общей юрисдикции Европейского союза иск об отмене директивы 2019/692, вносящей поправку в Газовую директиву ЕС. В компании утверждали, что упомянутый документ является нарушением правовых принципов ЕС о равном обращении и пропорциональности.

"20 мая 2020 года суд принял решение об отказе в рассмотрении иска по процессуальным соображениям. Суд не отклонил иск по существу. "Компания Nord Stream 2 AG" не разделяет аргументации суда, касающейся процессуальных вопросов, и по-прежнему убеждена, что поправки к Газовой директиве являются незаконной дискриминацией", - заявили в Nord Stream 2 AG.

В связи с этим 28 июля 2020 года "Nord Stream 2" подала апелляцию на решение Суда общей юрисдикции ЕС в Европейский суд (the Court of Justice of the EU).

Директива 2019/692 распространяет правила рынка ЕС на газопроводы из третьих стран. Она вступила в силу 23 мая 2019 года и должна была быть имплементирована в национальное законодательство до 24 февраля 2020 года. Она обязывает операторов магистралей провести выделение на уровне собственности операций по транспорту, внедрить недискриминационную систему доступа третьих лиц к системам передачи и распределения на основе публично опубликованных тарифов.

Напомним, что Федеральное сетевое агентство Германии решило освободить газопровод "Северный поток-1" от действия ключевых положений Газовой директивы Евросоюза.

Также мы писали о том, что до этого агентство приняло противоположный вердикт по отношению к "Северный поток-2".