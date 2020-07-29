Минздрав не контролирует соблюдение карантина в аэропорту "Борисполь", а лишь составляет "красные" и "зеленые" списки стран, в зависимости от эпидемиологической ситуации в них.

Об этом в среду, 29 июля, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире телеканала "1+1".

Так, ведущий рассказал министру о том, что сотрудники телеканала при возвращении из страны "красной зоны", Албании, не установили приложение "Дій Вдома", необходимое для самоизоляции. По его словам, они не встретили медработников в аэропорту "Борисполь".

"Минздрав расширил список "красной зоны". Туда попали Болгария, Румыния и Албания. Из Албании со съемок возвращались наши коллеги Егор и Неля. В "Борисполе" совершенно нет никаких границ, медработников нет, аэропорт пустой. Они просто прошли и поехали по домам. Тесты они сделают самостоятельно. Решение Минздрава не реализовывается. Объясните", - попросил ведущий.

"Аэропорт "Борисполь" нам не принадлежит. Это другое подчинение. Минздрав определяет перечень стран, вошедших в красную или зеленую зоны. Там очень четкий показатель по заболеваемости, уровню активных больных. Мы потом даем ответ на эту информацию после определения. Дальше есть другие службы, которые отвечают. Четко прописан алгоритм, что делают люди, которые прилетают из красной зоны. На пограничной службе они должны установить приложение "Дій вдома", для удобства наших граждан мы ввели дополнительную опцию - сделать ПЦР-Тест, перечень лабораторий есть на сайте Минздрава. Сразу эта информация передается в полицию, и человек снимается с контроля в приложении "Дій вдома", - ответил Степанов.

По словам министра, он поинтересуется у коллег, почему не выполняются предписания Минздрава при въезде в страну.

"Наши задача установить эти правила, определять страны", - уточнил чиновник.

Видео: YouTube/ Сніданок з 1+1

Напомним, вчера министерство здравоохранения Украины обновило перечень стран "красной зоны". На данный момент в списке присутствует 62 страны, по возвращении из которых туристы обязаны уйти на двухнедельную самоизоляцию или пройти ПЦР-тест на Covid-19.

Ранее мы писали, по состоянию на утро среды, 29 июля, коронавирус подтвердился еще у 1 022 граждан Украины. Общее число зараженных достигло таким образом 67 597 человек.