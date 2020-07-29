По состоянию на утро среды, 29 июля, коронавирус подтвердился еще у 1 022 граждан Украины. Общее число заболевших достигло таким образом 67 597 человек. Вчера, 28 июля, общее число зараженных в Украине составляло 66 575 человек.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, с начала эпидемии в стране скончались уже 1 650 человек (за сутки + 21 человек). Выздоровело же 37 394 украинца (+ 650 за сутки).

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Трамп обещает американцам победу над Covid-19 и золотой век в придачу.

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Кроме этого, США подключают к борьбе с Covid-19 суперкомпьютер корпорации IBM.