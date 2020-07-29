За июнь мэр Киева Виталий Кличко, который вчера пришел на работу на костылях, получил чуть более 47 000 гривен заработной платы. При этом диапазон зарплат его заместителей за прошлый месяц составил от 37 до 61 000 гривен.

Об этом сообщили в аппарате Киевской городской государственной администрации (КГГА) в ответ на журналистский запрос, передают "Украинские новости".

Так, за июнь Кличко получил 47 230 гривен заработной платы. Премии столичному городскому голове начислены не были.

Заместитель мэра Киева по вопросам осуществления полномочий самоуправления Марина Хонда за прошлый месяц получила 46 585 гривен.

Зам городского головы Александр Густелев заработал на своей должности 37 124 гривны, Валентин Мондриевский - 43 408 гривен, Вячеслав Непоп - 61 327 гривен (из них 32 904 гривны - материальная помощь на оздоровление), Петр Пантелеев - 44 906 гривен.

Напомним, по данным Госстата в июне средняя номинальная заработная плата в Украине выросла почти на 1000 гривен (9,8%) по сравнению с маем.

Ранее мы писали, что председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук и заместитель Елена Кондратюк за июнь заработали по 89 270 гривен.