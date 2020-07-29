Вчера, 28 июля, в Вене стартовали трехдневные переговоры между США и Российской Федерацией по контролю над ядерным вооружением.

Об этом информирует "Голос Америки".

Первый раунд переговоров прошел еще 22-23 июня. Тогда, по словам специального представителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, он и заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков "достигли достаточного прогресса".

Стороны обсудили последнее действующее между странами двустороннее соглашение - договор СНВ-3, который ограничивает число развернутых стратегических ядерных боеголовок и количество их носителей.

Ожидается, что в результате переговоров сторонам удастся достичь соглашения по поводу заключения нового договора, поскольку срок предыдущего истекает уже в феврале 2021 года.

В свою очередь эксперт Атлантического совета Марк Симаковски отметил, что второй раунд переговоров может свидетельствовать о том, что Белый дом не принял окончательного решения по СНВ-3.

"Я думаю, что администрация (президента США - Ред.) еще не решила, хочет ли она продлить существующее соглашение. Она также пытается проверить можно ли подписать трехсторонний договор между Россией, Китаем и Соединенными Штатами, которое бы привязало Китай к договору о сокращении ядерных вооружений. Однако то, что это произойдет в нынешних условиях маловероятно. В Конгрессе существует двухпартийная поддержка продления нового договора СНВ", - считает Симаковски.

Напомним, российско-американские рабочие консультации по поводу нераспространения ядерного оружия пройдут с 28 по 30 июля.

Ранее мы писали, что 23 июля состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Стороны обсудили стратегическую стабильность и контроль над вооружениями.