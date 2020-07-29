Крупные фармацевтические компании активно ведут разработки по созданию вакцины и лекарств против Сovid-19. И самый важный вопрос на сегодня, какой же будет цена на будущие спасительные препараты.

Так, к примеру, американская биотехнологическая компания Moderna намерена установить на свою вакцину цену примерно $50-60 за курс прививок, что составляет около $25-30 за одну дозу. Об этом сообщает газета The Financial Times со ссылкой на хорошо информированные источники.

Такая цена предполагается для Соединенных Штатов и других стран с высоким уровнем дохода населения, уточнили эксперты.

Другие компании, которые занимаются разработкой вакцины от Сovid-19, планируют продавать свои препараты дешевле. Так, например, американская Pfizer и германская BioNTtech оценили свои вакцины в $19,5 за дозу, а британо-шведская AstraZeneca - в $3-4.

Напомним, что 27 июля Moderna сообщила о переходе к третьей фазе клинических испытаний экспериментальной вакцины от коронавируса. В ней примут участие около 30 000 добровольцев, что является крупнейшим в мире по числу добровольцев тестированием вакцины от коронавируса.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский хочет, чтобы Украина была в числе первых стран, которые получат вакцину от коронавируса.

Так же мы рассказывали, что США подключат к борьбе с Covid-19 суперкомпьютер корпорации IBM.