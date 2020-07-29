Противостояние между США и Китаем набирает обороты, и с очередными обвинениями в адрес Пекина выступила компания по кибербезопасности Recorded Future. По ее данным китайские хакеры в последние месяцы осуществили несколько кибератак на компьютерные сети Ватикана.

Об этом сообщает авторитетная The New York Times.

Реальными целями атаки хакеров были компьютерные сети Ватикана и учебной миссии Святого престола, которая "де-факто представляет интересы Ватикана в Гонконге".

Атаки были совершены в преддверии переговоров в сентябре по вопросу назначения Папой Римским епископов Святого престола Китае.

Удалось ли хакерам получить доступ к какой-либо секретной информации, пока не уточняется.

Ранее "Страна" сообщала, что аккаунты знаменитостей в Twitter взломали 20-летние хакеры.