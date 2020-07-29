После трагической гибели олимпийского чемпиона Александра Иваницкого, в России умер еще один известный советский спортсмен, Алексей Аксинин, который выиграл золотую медаль московской Олимпиады-1980 в престижной эстафете 4 х 100 метров.

"Всероссийская федерация легкой атлетики с глубочайшим прискорбием сообщает, что 28 июля, в возрасте 65 лет скоропостижно ушел из жизни чемпион Олимпийских Игр-1980 в Москве, бронзовый призер Олимпиады 1976 года в Монреале в эстафете 4 х 100 м, чемпион Европы-1982, 3-кратный чемпион СССР (1976, 1978, 1980), заслуженный мастер спорта СССР Александр Тимофеевич Аксинин.

После завершении карьеры Александр Тимофеевич работал тренером общества "Динамо". За свою тренерскую карьеру Аксинин воспитал мастера спорта международного класса, десять мастеров спорта. Но тренерская карьера заслуженного бегуна, к сожалению, выпала на 1990-е годы, в которые профессиональный спорт переживал сложнейшие времена. После окончания тренерской карьеры он работал директором стадиона "Динамо", а затем трудился в структурах Сбербанка. Работал заведующим кафедры легкой атлетики университета имени Лесгафта", - заявили в пресс-службе ВФЛА, добавив, что о дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.

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