США продолжают оставаться мировым лидером по числу зараженных и скончавшихся от коронавируса (по данным на 29 июля тут 149 234 человека умерли, а общее число зараженных уже 4 349 324 - Ред.). И после того, как президент Трамп пообещал американцам скорую победу над Covid-19 стало известно, что к борьбе против инфекции будет подключен и суперкомпьютер, который создала корпорация IBM.

Об этом сообщила пресс-группа американского Министерства здравоохранения и социальных служб.

Речь идет о самом быстродействующем суперкомпьютере в США Summit, который находится в Национальной лаборатории США. В течение почти двух лет Summit считался самым быстродействующим компьютером в мире, однако в июне 2020 года пальма первенства перешла к японскому суперкомпьютеру Фугаку.

В программу по обмену и анализу данными о Covid-19 будут также привлечены министерство по делам ветеранов и минэнерго США. Конечная цель программы - создание вакцины и лекарств против коронавируса.

Ранее "Страна" сообщала, что в Кремле сообщили о здоровье Путина после новостей о коронавирусе у Лукашенко.