Украина, Польша и Литва заявили о создании нового союза - так называемого "Люблинского треугольника".

Объединение, как провозгласили в польском городе Люблине министры иностранных дел трех стран, призвано решать вопросы политического, экономического и социального сотрудничества.

Характерно место, которое было выбрано для этого события. Именно в Люблине в 1569 году была заключена уния между Польшей и Великим княжеством литовским, что создало новое государство - Речь Посполитую.

Это естественно вызвало аналогии и с нынешним событием. Тем более что состав участников "треугольника" практически повторяет границы Речи Посполитой за исключением Беларуси.

"Страна" разбиралась, для чего создан этот союз и какие будут его последствия для Украины и в целом для Восточной Европы.

"Треугольник с тупыми углами"

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции так объяснил задачи объединения.

"Треугольник сосредоточится на углублении взаимодействия между нашими странами, но мы также видим большую перспективу в том, чтобы он стал инструментом для привлечения тех стран, которые нуждаются в более тесных контактов с Западом, с общеевропейскими структурами, и мы с коллегами помогать нашим друзьям и нашим соседям активнее взаимодействовать в этой сфере", - добавил Кулеба.

Очевидно, имеется в виду Беларусь, где 9 августа предстоят выборы, после которых ожидается Майдан.

Одними из реальных целей нового объединения эксперты, собственно, называют включение Беларуси в западную сферу влияния.

Впрочем, эта цель не единственная.

Политолог Константин Бондаренко считает, что основной задачей объединение будет препятствование развитию отношений между Россией и Западной Европой в угоду США. Прежде всего по энергетическим вопросам.

"Треугольник, все углы в котором - тупые. Это объединение проамериканских государств с антирусской направленностью, попытка имитации "новой Речи Посполитой" (почему и избран Люблин). Такое себе демонстративное объединение вассалов США под общим лозунгом "Nie pozwaljam!" ("Не дадим" - Ред.) для блокирования "Северного потока-2" в интересах Вашингтона и недопущения сближения России со Старой Европой", - объясняет "Стране" Бондаренко.

"Главная задача - затруднить подачу российского газа на европейские рынки для увеличения доли там американских поставщиков. Для Украины членство обойдётся достаточно дорого - только потеря российского транзита газа - это около 2 млрд долларов ежегодно", - сказал нам Александр Ланецкий, управляющий международной консалтинговой компанией из Литвы.

Это соотносится с планами США наладить поставки американского сжиженного газа в ЕС, заместив им газ российский. О чем Трамп не раз прямо намекал, в том числе на выступлении во время визита в Варшаву еще три года назад: "Мы экспортеры энергоресурсов. Если вам понадобятся энергоресурсы, позвоните нам, мы готовы заключить дополнительные контракты в любое время".

А во время встречи в Люблине министры иностранных дел Польши и Украины заявили о объединении усилий против строительства "Северного потока-2".

Стоит отметить, что попытки создать из стран бывшего соцлагеря некий буферный союз во главе с Польшей и под контролем США для препятствования развитию связей между Россией и странами Западной Европы предпринимаются уже давно.

Впервые это проявилось во время войны в Ираке в 2003 году. Когда против планов американцев напасть на эту страну единым фронтом выступила Россия, Германия и Франция, а вот государства Восточной Европы (и, особенно, Польша) поддержали США.

Затем подобное деление проявлялось еще не раз. Например, во время попыток предоставить Украине План действий по членству в НАТО (ПДЧ), который был заблокирован Германией и Францией в 2008 году.

А в 2017 году появилась инициатива "Трехморье" - объединение 12 стран Центральной и Восточной Европы, граничащих с Балтийским, Адриатическим и Черным морями.

Благословить этот союз прибыл в Варшаву лично президент Дональд Трамп и уже тогда говорили, что "Трехморье" - проект американцев в пику странам Западной Европы

Польские мечты

Впрочем, помимо желания США создать подконтрольный себе буфер между "Старой Европой" и Россией (в том числе и для контроля транзита энергоносителей) большую роль в этих процессах играет и желание Польши стать ключевой державой региона.

Такая "великодержавность" (замешанная на исторической памяти о Речи Посполитой) проявлялась и раньше. Но в последние годы она наложилась еще и на ухудшение отношений Варшавы и Брюсселя.

В Евросоюзе даже обсуждают санкции против Польши за "нарушение ценностей ЕС" (за попытку властей вмешиваться в работу судов и СМИ, нежелание принимать мигрантов, риторику против ЛГБТ).

"У Польши в последнее время появился ряд предубеждений относительно ЕС, - сказал нам Джуди Демпси, эксперт ресурса "Стратегическая Европа". - Ярослав Качиньский, лидер правящей партии "Право и справедливость" не раз заявлял, что хочет вернуть суверенитет и власть из Брюсселя в Варшаву".

Две недели назад в Варшаве с минимальным отрывом от оппонента на второй срок переизбрался выдвиженец "Права и справедливости" Анджей Дуда. Причём, как отмечают эксперты, он победил во многом за счёт критики ЛГБТ и наднациональных институтов ЕС.

"Показательно, что Польша сразу собралась денонсировать Стамбульскую конвенцию (с гендером и прочим), которую наше правительство как раз планирует внести для ратификации. Иными словами, в ключевом для западного мира расколе по линии глобалисты - консерваторы власти в Варшаве находятся по одну сторону баррикад с Виктором Орбаном и Дональдом Трампом, чего не скажешь о правительствах в Вильнюсе и Киеве", - пишет у себя в Facebook нардеп, а в прошлом спикер МИД Украины, Олег Волошин.

Любопытно, что на этой почве либеральная проевропейская оппозиция в Варшаве вообще начала обвинять польские власти и Трампа в подыгрывании Путину и России. Трактуя в этом контексте и создаваемый "люблинский треугольник".

"Если президент США - молча или напрямую - одобрит замещение в Польше демократии западного типа электоральной системой путинского типа и одновременно поддержит блок постсоветских стран, выступающих против Запада, это будет означать возвращение США к ялтинской геополитике, то есть возрождение российской сферы влияния в Восточной Европе", - полгает польский публицист Яцек Жаковский.

По его мнению, нынешняя политика партии Качиньского по своей сути ближе к российским образцам, чем к ЕС.

"У Польши, которая находится под властью партии "Право и справедливость", уже нет врага на Востоке. Враг на Западе — Евросоюз, корпорации, Франция, Германия. Враг и в прозападной среде в Польше — СМИ, третий сектор, культура. Партия "Право и справедливость" передвинула фронт с линии Буга (река на границе с Белоруссией - Ред.) на Одер (река на границе с Германией - Ред.)", - считает Жаковский.

Впрочем, с такой трактовкой не все согласны.

"Подобные заявления стоит воспринимать, учитывая специфику внутриполитической борьбы в Польше. Даже если у польских властей и есть какие-то общее идеологические моменты с Путиным и Россией, это не означает, что две страны готовы прийти к союзу. Также как наличие коммунистической идеологии не мешало СССР и Китаю в 70-х годах быть злейшими врагами. Геополитически новосозданный "треугольник" также как и его предшественники ориентирован на препятствование стратегическим договоренностей между Россией и Западной Европой, а также на расширение сферы влияния американцев в Европе восточной", - полагает источник в польских дипломатических кругах.

Наиболее очевидной сферой приложения усилий в последнем направлении может стать Беларусь.

Угроза для Бацьки

Как известно, в Беларуси 9 августа пройдут выборы президента. На этот раз они проходят в особо напряженной обстановке.

Власти уже сняли с выборов двух главных конкурентов Лукашенко - Бабарико и Цепкало, но теперь их штабы объединились для поддержки третьего кандидата - Светланы Тихановской (жена известного блогера, который сейчас сидит в тюрьме).

Сам Лукашенко рисует ситуацию как то, что против него борется сразу и Запад, и Россия (в отместку за отказ Бацьки углублять интеграцию). Российские след действительно при желании можно было обнаружить у двух снятых кандидатах. Бабарико возглавлял банк, который принадлежит "Газпрому". А Цепкало после снятия с выборов уехал в Россию.

Но что касается Светланы Тихановской, то она свое идеологическое кредо изложила максимально четко. В недавнем интервью сайту "Медуза" она заявила, что выступает за выход Беларуси из Союза с Россией, сказала, что стране нужно избавляться от экономической зависимости от Москвы, а отношения с РФ должны быть такими же как и с другими государствами.

Кроме того, по данным "Страны", в финансировании Тихановской и ее мужа участвовал в свое время соратник опального российского олигарха Ходорковского Леонид Невзлин.

Поддержка у нее также формируется из структур, связанных с Западом и координируемых, во многом, из Литвы и Польши.

"Россия к Тихановской никакого отношения не имеет, - рассказывает "Стране" источник в белорусских политических кругах. - Это кандидат, на которого делает ставку Запад. У России, насколько можно судить, есть расчет на то, что после объявления победы Лукашенко на выборах с последующей зачисткой майданов, у Бацьки обнулятся отношения с Западом, которые он в последние годы пытался развивать. И тогда можно будет вернуться к разговору об углублении интеграции. Но при этом Россия не является игроком на политическом поле Беларуси. Там есть только Лукашенко и контролируемая Западом оппозиция. Россия имеет влияние на силовые структуры в Минске, но это немного другое. Силовики подотчетны президенту и, в конечном итоге, будут следовать его линии. Поэтому к тому, что начнется после выборов Москва отношения иметь не будет. Там схлестнутся прозападные силы и Лукашенко. Кстати, к Бацьке тоже с Запада идут сигналы, что, мол, при любом исходе после выборов отношения не испортятся. Но это похоже на ловушку. Ни американцам, ни европейцам, ни полякам Лукашенко в Беларуси не нужен. А потому они будут расшатывать его власть всеми возможными способами, параллельно пытаясь вбить клин в его отношения с Россией. То есть - тоже самое, что делали с Януковичем в 2013 году. Поэтому ситуация довольно рискованная и для Лукашенко, и для России. И то, что в последнее время между Москвой и Минском не слышно взаимных обвинений может указывать на то, что эту угрозу обе стороны уже понимают".