Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 29 июля
В Минздраве показали карту распространения коронавирусом в разных регионах страны по состоянию на 29 июля. Так, за последние сутки заразилось еще 1 022 человека.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
- Винницкая область - 2 660 случаев;
- Волынская область - 3 694 случая;
- Днепропетровская область - 1 364 случая;
- Донецкая область - 861 случай;
- Житомирская область - 1 764 случая;
- Закарпатская область - 5 008 случаев;
- Запорожская область - 767 случаев;
- Ивано-Франковская область - 4 342 случая;
- Кировоградская область - 697 случаев;
- Киев - 7 932 случая;
- Киевская область - 3 629 случаев;
- Львовская область - 9 248 случаев;
- Луганская область - 122 случая;
- Николаевская область - 563 случая;
- Одесская область - 3 104 случая;
- Полтавская область - 414 случаев;
- Ровенская область - 5 837 случаев;
- Сумская область - 467 случаев;
- Тернопольская область - 2 852 случая;
- Харьковская область - 3 556 случаев;
- Херсонская область - 224 случая;
- Хмельницкая область - 1 086 случаев;
- Черновицкая область - 5 751 случай;
- Черкасская область - 910 случаев;
- Черниговская область - 745 случаев.
"По состоянию на 29 июля в Украине зафиксировано 1 022 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Всего в Украине 67 597 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 650 летальных, 37 394 пациентов выздоровели. Проведено 998 299 тестов методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 650 пациентов", - указано в сообщении.
Напомним, в среду, 29 июля, в общежитии Института специальной связи и защиты Национального технического университета "КПИ имени Игоря Сикорского" коронавирус подтвердили еще 81 курсанта, где ранее обнаружили вспышку Covid-19.
Как сообщала "Страна", эпидемическая ситуация в десяти областях Украины в среду, 29 июля, не соответствует критериям для послабления карантина.