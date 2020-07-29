Сколько украинцев болеет коронавирусом. Фото: flickr.com

В Минздраве показали карту распространения коронавирусом в разных регионах страны по состоянию на 29 июля. Так, за последние сутки заразилось еще 1 022 человека. 

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. 

  • Винницкая область - 2 660 случаев;
  • Волынская область - 3 694 случая;
  • Днепропетровская область - 1 364 случая;
  • Донецкая область - 861 случай;
  • Житомирская область - 1 764 случая;
  • Закарпатская область - 5 008 случаев;
  • Запорожская область - 767 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 4 342 случая;
  • Кировоградская область - 697 случаев;
  • Киев - 7 932 случая;
  • Киевская область - 3 629 случаев;
  • Львовская область - 9 248 случаев;
  • Луганская область - 122 случая;
  • Николаевская область - 563 случая;
  • Одесская область - 3 104 случая;
  • Полтавская область - 414 случаев;
  • Ровенская область - 5 837 случаев;
  • Сумская область - 467 случаев;
  • Тернопольская область - 2 852 случая;
  • Харьковская область - 3 556 случаев;
  • Херсонская область - 224 случая;
  • Хмельницкая область - 1 086 случаев;
  • Черновицкая область - 5 751 случай;
  • Черкасская область - 910 случаев;
  • Черниговская область - 745 случаев.

Сколько украинцев болеет коронавирусом

"По состоянию на 29 июля в Украине зафиксировано 1 022 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Всего в Украине 67 597 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 650 летальных, 37 394 пациентов выздоровели. Проведено 998 299 тестов методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 650 пациентов", - указано в сообщении.

Напомним, в среду, 29 июля, в общежитии Института специальной связи и защиты Национального технического университета "КПИ имени Игоря Сикорского" коронавирус подтвердили еще 81 курсанта, где ранее обнаружили вспышку Covid-19.

Как сообщала "Страна", эпидемическая ситуация в десяти областях Украины в среду, 29 июля, не соответствует критериям для послабления карантина

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.