В Киеве зафиксировали превышение вредных веществ в воздухе почти на всех станциях замера. Помимо пыли, известно о диоксиде серы, оксиде углерода, диоксиде азота и формальдегида.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.

Так, стационарные посты в разных частях столицы оценивали среднесуточные показатели с 21 по 27 июля. По итогам вредные вещества обнаружены:

- пыль - в 1,1-1,2 раза больше нормы на Бессарабской площади, проспекте Победы, улице Каунасской;

- диоксид серы - в 1,5-1,6 раза больше нормы на площадях Бессарабской и Демеевской, проспекте Победы, улицах Александра Довженко и Инженера Бородина; в 1,1-1,4 раза больше нормы еще на пяти постах города;

- оксид углерода - в 1,2 раза больше нормы на проспекте Победы;

- диоксид азота - в 5,4-7,6 раза больше нормы на площади Победы, улицах Скляренко, Каунасской, проспекте Победы; в 4,0-4,9 раза - на Бессарабской и Демеевской площадях, Оболонском проспекте, улице Инженера Бородина, бульваре Леси Украинки; в 2,5-3,5 раза на всех постах, кроме проспекта Науки, 37, где превышений не выявлено;

- формальдегид -превышение нормы в 2,4-3,0 раза - на улице Скляренко, Бессарабской площади, проспектах Победы и Оболонском, бульваре Вацлава Гавела ; в 1,4-2,2 раза больше нормы на всех постах города, помимо проспекта Науки, 37.

"В течение прошлой недели уровень загрязнения воздуха города несколько повышался до субботы 25 июля, а после прохождения атмосферного фронта, выпадения осадков и некоторого снижения температуры воздуха загрязнение снизилось. Учитывая прогнозы Украинского гидрометцентра, на ближайшие дни метеорологические условия не будут способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое атмосферы", - указано в сообщении.

Напомним, в Киеве зафиксировали превышение в несколько раз загрязнение воздуха опасными элементами.

Как сообщала "Страна", Государственная экологическая инспекция получит статус правоохранительного органа, что не позволит впредь нарушителям правил по сохранению экологии отказывать инспекторам в допуске на предприятие для проверки.