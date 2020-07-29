Сильный ливень 28 июля затопил более чем 10 баз отдыха на Федотовой косе в пгт Кирилловка.

Об этом сообщило запорожской областное управление ГСЧС.

В результате ливня уровень воды поднялся на 25-30 см. Вода скопилась на базах, расположенных в низинах на расстоянии 20-30 м от береговой линии.



Спасатели аварийно-спасательного отряда спецназначения из пгт Семеновка с помощью пяти плавающих мотопомп откачивали воду на территориях баз. По состоянию на 16:00 всего было откачано более 50 м3 воды.





При этом отмечается, что дорога между пгт Кирилловка и с.Степок осталась не затопленной, движение по ней беспрепятственно.



Для ликвидации последствий непогоды было привлечено две единицы техники, пять плавающих мотопомп и 10 человек личного состава.

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