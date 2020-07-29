Переболевшие коронавирусом пациенты жалуются на оставшиеся симптомы болезни
Некоторые пациенты, пережившие коронавирус, продолжают страдать от его симптомов уже более 100 дней после получения отрицательных результатов теста.
Об этом сообщает The Mirror.
Так, 47-летняя учительница Эми Уотсон, проживающая в Портленде, штат Орегон, уже на протяжении 100 дней фиксирует у себя регулярное повышение температуры до 38 градусов. Другая жительница США, Кейт Портер из Массачусетса, переболела коронавирусом еще в марте этого года, однако до сих пор страдает от некоторых симптомов. У 27-летней Саманты Деммлер наблюдается ярко выраженная потеря обоняния, провалы в памяти и скопление жидкости в легких, несмотря на то, что от коронавируса девушка излечилась четыре месяца назад.
Филадельфийский врач Джессика Дайн считает, что это может быть связано с двумя факторами. Первая причина - остатки вируса в организме, настолько малые, что обнаружить их невозможно. Согласно второму предположению, пациенты испытывают нечто вроде поствирусного воспалительного синдрома, когда иммунитет продолжает бороться с угрозой, которой уже нет.
Эту догадку подтвердил и невролог из Стэнфордского университета Митчелл Миглис. Он напомнил о повреждении вегетативной нервной системы, нарушении сна, сбой сокращений сердечных мышц и кровяного давления - все, на что может повлиять коронавирус.
"Для полного выздоровления может потребоваться очень много времени", - отметил он, подчеркнув, что пока что неизвестно, пройдут ли эти симптомы или же станут хроническими.
Напомним, симптомы гриппа и коронавируса похожи, поэтому стоит знать, как отличить одну болезнь от другой. При гриппе температура тела часто поднимается до высоких отметок - вплоть до 40 градусов, также ясно наблюдается слабость и ломота во всем теле. Многие зараженные коронавирусом же чувствуют потерю обоняния, вкусы притупляются.
Как сообщала "Страна", в Нью-Йорке два штамма коронавируса SARS-CoV-2 были выявлены у четырех тигров и трех львов из Бронксского зоопарка.