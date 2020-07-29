Некоторые пациенты, пережившие коронавирус, продолжают страдать от его симптомов уже более 100 дней после получения отрицательных результатов теста.

Об этом сообщает The Mirror.

Так, 47-летняя учительница Эми Уотсон, проживающая в Портленде, штат Орегон, уже на протяжении 100 дней фиксирует у себя регулярное повышение температуры до 38 градусов. Другая жительница США, Кейт Портер из Массачусетса, переболела коронавирусом еще в марте этого года, однако до сих пор страдает от некоторых симптомов. У 27-летней Саманты Деммлер наблюдается ярко выраженная потеря обоняния, провалы в памяти и скопление жидкости в легких, несмотря на то, что от коронавируса девушка излечилась четыре месяца назад.

Филадельфийский врач Джессика Дайн считает, что это может быть связано с двумя факторами. Первая причина - остатки вируса в организме, настолько малые, что обнаружить их невозможно. Согласно второму предположению, пациенты испытывают нечто вроде поствирусного воспалительного синдрома, когда иммунитет продолжает бороться с угрозой, которой уже нет.

Эту догадку подтвердил и невролог из Стэнфордского университета Митчелл Миглис. Он напомнил о повреждении вегетативной нервной системы, нарушении сна, сбой сокращений сердечных мышц и кровяного давления - все, на что может повлиять коронавирус.

"Для полного выздоровления может потребоваться очень много времени", - отметил он, подчеркнув, что пока что неизвестно, пройдут ли эти симптомы или же станут хроническими.

Напомним, симптомы гриппа и коронавируса похожи, поэтому стоит знать, как отличить одну болезнь от другой. При гриппе температура тела часто поднимается до высоких отметок - вплоть до 40 градусов, также ясно наблюдается слабость и ломота во всем теле. Многие зараженные коронавирусом же чувствуют потерю обоняния, вкусы притупляются.

Как сообщала "Страна", в Нью-Йорке два штамма коронавируса SARS-CoV-2 были выявлены у четырех тигров и трех львов из Бронксского зоопарка.