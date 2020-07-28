В Иране Корпус стражей Исламской революции (КСИР) и ополчение "Басидж" 28 июля начали военные учения в районе Ормузского пролива и Персидского залива. В рамках подготовки к возможным атакам авианосцев США была обстреляна уменьшенная копия американского корабля "Нимиц".

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на иранские масс-медиа.

В ходе маневров вертолет КСИР выпустил ракету по построенной накануне учений и отбуксированной в Ормузский пролив в воскресенье модели авианосца типа "Нимиц". На палубу модели авианосца по канатам с вертолета высаживался иранский спецназ, пока корабль окружали скоростные катера.

Если реальный авианосец типа "Нимиц" составляет 300 м в длину и 75 м - в ширину, его иранская копия имеет 200 м в длину и 50 в ширину. На палубе модели корабля были расположены 16 моделей самолетов.

Когда макет еще строился, в ВМС США заверили, что американские военные способны защитить себя от любой угрозы на море. А после начала учений официальный представитель Пентагона Ребекка Ребарих отказалась предполагать, чего пытается достичь Иран, используя в учениях макет. В то же время она заверила, что "США не добиваются конфликта в регионе".

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