Кучма покинул Минск

"Элвис покинул здание". Эта фраза была произнесена в далеком 1956-м для того, чтобы фанаты Элвиса Пресли не разнесли весь концертный зал в Луизиане в поисках ушедшего со сцены кумира. Леонид Кучма вчера покинул переговорную группу в Минске не из-за фанатов, но – тоже ­– из-за понимания того, что начинающиеся процессы в мирном урегулировании могут принести ему проблемы. Причем проблемы во всех вариантах.

Если, как заявил Владимир Зеленский, перемирие на Донбассе станет постоянным, а мирный процесс будет углубляться, это неизбежно приведет к жестким протестам со стороны националистов и примазавшихся к ним "порохоботов", - причем такие протесты могут перерасти и в попытку путча.

Если же все в очередной раз застрянет, это будет означать окончательный тупик в переговорах, обострение на Донбассе с непредсказуемыми последствиями и денонсацию Минских соглашений.

В общем, нынешняя украинская власть оказалась в ситуации (и Кучма в одной лодке с ней), когда быть одновременно умным и красивым уже не получится. Приблизительно в такой же ситуации осенью 2013 года находился Виктор Янукович, который к тому времени уже не мог лавировать между евроинтеграцией и союзом с Россией. Оба выбора были плохими для него: один экономически, другой политически, и завершилось это печально.

Видимо, Леонид Данилович решил, что нынешняя развилка ничем хорошим для Зеленского уже не закончится, и решил покинуть сцену. В 82 года такие переживания совсем не к чему. Лучше стать моральным авторитетом вроде Кравчука – тем более что за давностью лет к Леониду Даниловичу претензии не имеет ни один политический лагерь. На данный момент.

Да и Зеленскому при выборе любого из вариантов лучше иметь во главе украинской делегации более контролируемого политика, чем второй президент страны. Особенно если он действительно решил выйти из минского тупика.

Тихий день Крещения Руси: зарыт ли топор церковной войны

Владимир Зеленский за 14 месяцев своего правления продемонстрировал, что накал вокруг дня Крещения Руси можно вообще снять. К нынешнему президенту много претензий, но его подчеркнутое невмешательство в вопросы церквей (вплоть до отказа от совместной декларации с крестным отцом ПЦУ Варфоломеем) привела к тому, что глобальный церковный конфликт в Украине если и не прекратился, то заморозился.

Конечно, на местном уровне продолжаются попытки захвата церквей УПЦ конкурентами из церкви Епифания, и полиция этому не мешает. Продолжается и тлеющий конфликт внутри самой ПЦУ. Однако все это не является инициативами власти и далеко от предыдущих масштабов церковного конфликта.

И снижение напряженности в религиозном вопросе со всей очевидностью показало, что сама она была лишь политттехнологией для Петра Порошенко, который создал дополнительный способ для раскола страны. По-хорошему, это преступление перед государством, за которое надо наказывать. Но и в этом вопросе нынешняя власть, похоже, заняла пассивную позицию.

Между тем, долго оставаться пассивным у Зеленского вряд ли получится. В подвисшем состоянии находится вопрос о юридическом статусе УПЦ, нет надежной государственной защиты от рейдерских захватов церквей. И монобольшинство даже во времена турборежима так и не нашло времени, чтобы эти вопросы решить. А решать нужно, потому что причины для новых обострений на церковной почве сохраняются.

По примеру медицины: реформа правосудия уничтожит его?

Национальный совет реформ в лице его оракула Михаила Саакашвили выдал предложение по своей первой реформе. Как оказалось, самая главная для этого совета реформа вовсе не экономическая, а юридическая: он предлагает сократить количество судов в четыре раза.

При этом надежды на то, что главный реформатор-теоретик захочет сократить высшие суды (где одних Верховных судов уже два), разбиваются в прах. Поскольку количество высших судов Михо как раз хочет увеличить, восстановив Высший админсуд и создать Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности. Правда, при этом он предлагает объединить контрольные органы, так что по итогу в высших сферах будет ничья. Но ничья – не сокращение.

А сокращать, судя по цифрам (с 764 до 200), Саакашвили предлагает суды первой инстанции. Не обращая внимания на то, что эти суды и так завалены делами, причем завалы только увеличиваются. Потому что судьи массово увольняются – из-за ограничения их зарплат до 47 тысяч грязными и из-за страха перед новыми реформами, которые могут ухудшить условия выхода в отставку. Потому что зарплаты помощников и секретарей в судах урезали до 4200 гривен и денег на повышение найти не могут, поскольку зарплаты охранников увеличили до 13 тысяч. Потому что в судах нет денег на конверты, бумагу и картриджи для принтеров – они все тоже уходят на зарплаты судей и охранников.

В такой ситуации сократить три четверти судов первой инстанции – это означает вообще лишить почти всю Украину доступа к правосудию. В результате получится не конкурентная система при вынесении приговоров, а конкуренция граждан за то, чей иск попадет в суд. Если точнее, конкуренция взяток.

А на этом фоне Саакашвили предлагает ввести еще и прецедентное право. В судебной системе США оно действительно работает, хотя иногда приводит к казусам, когда сталкиваются два разных прецедента. Но в украинских реалиях оно означает, что если один судья за взятку принял решение, а апелляционный суд за взятку это решение утвердил, то дальше уже можно выносить подобные решения на законном основании. Что логично, но к правосудию отношения не имеет.

Коронавирус: туризму крышка

Коронавирус привел к тому, что весь мир меняет мышление. Индустрия моды переориентируется с высокой моды на домашнюю, рестораны – на продажи в офисы и домой, киноиндустрия уже задумывается об ужесточении борьбы с пиратством, поскольку домашнее видео по причине эпидемии вытесняет с рынка кинотеатры и становится основным способом заработка.

Некоторым отраслям в условиях многолетней пандемии, похоже, вообще не выжить. Вчера ООН сообщила, что мировой туризм в мае 2020 года потерял 98% дохода, полученного в мае 2019. И в этой новости удивляет только то, что весной, когда весь мир был на карантине, 2% доходов все-таки были получены. Видимо, за счет Швеции и Белоруссии, которые оказались белыми антикарантинными воронами.

Одновременно с сообщением ООН прозвучала новость о том, что Болгария – один из украинских хитов нынешним летом – ужесточает въезд для украинцев. И о том, что Евросоюз – главное направление некурортного отдыха – продлевает запрет на въезд для наших граждан до середины августа. И наверняка продлит минимум до осени, потому что в планах Брюсселя не расширение своего маленького списка "въездных" стран, а его урезание. Если уж такие богатые на туристов страны как Китай, Канада или Южная Корея собираются лишить права их "экспортировать", то о разрешении для украинцев не может быть и речи.

ООН слишком оптимистичен, предрекая восстановление мирового туризма во второй половине 2021 года. Пример нашей Одессы показывает, что Украине еще аукнутся открытые Турция и Египет, и следующий год (как и нынешний) станет годом чередования ослабления запретов с их ужесточением. В такой ситуации о восстановлении мирового туризма до уровня 2019 года можно забыть.

А значит, целому ряду стран нужно искать другие способы наполнять свои бюджеты. В такой ситуации можно лишь посочувствовать Греции, которую приняли в ЕС на условиях почти полного уничтожения собственной промышленности и значительной части сельского хозяйства, предложив ей зарабатывать как раз туризмом. Если семилетняя программа ЕС не будет включать полную переориентацию Греции на что-то другое, это государство обанкротится.

А для Украины ее пример станет серьезным поводом задуматься над тем, что важнее: интегрироваться туда, где нас видят только сырьевым придатком и не видят даже в качестве полноценного производителя сельхозпродукции, или сделать ставку на развитие собственной экономики, послав куда подальше все международные валютные фонды и мировые банки.