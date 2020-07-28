Американский рэпер и миллиардер Канье Уэст, который недавно сумбурно пожаловался в соцсетях на измены жены, подал документы на регистрацию независимым кандидатом в президенты США в штате Нью-Джерси. Музыкант уложился в крайний срок, назначенный для регистрации в этом штате для независимых кандидатом.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные с сайта избирательной комиссии Нью-Джерси.

Уэст представил подписи 1 327 зарегистрированных избирателей штата при минимуме в 800 подписей, который требуется собрать кандидатам. Интересно, что обитающий в Лос-Анджелесе рэпер в качестве места проживания указал штат Вайоминг, а также не успел сформулировать лозунг своей избирательной кампании.

Теперь по закону все желающие до 31 июля могут высказать свои возражения против баллотирования Уэста. Такие жалобы стали для звезды проблемой при регистрации независимым кандидатом в штате Иллинойс. Там в избирком поступило несколько жалоб, в том числе на подлинность трети из 3 200 подписей, представленных Уэстом.

Ранее рэпер зарегистрировался независимым кандидатом в Миссури и Оклахоме.

Многие эксперты сомневаются в политическом успехе Уэста, поскольку он поздно вступил в президентскую гонку и в некоторых штатах истек срок подачи независимыми кандидатами подписей избирателей.

Выборы президента США состоятся 3 ноября. Кандидатом от демократов на них будет бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев - действующий глава государства Дональд Трамп.

Ранее "Страна" приводила признание жены Уэста о том, что у рэпера серьезное психическое заболевание - биполярное расстройство.