Во время столкновения двух легковушек Hyundai Elantra и Ford Escort с грузовиком во Львовской области около села Залесье, что в Пустомытовском районе.

Об этом сообщает ТСН.

Инцидент произошел на трассе "Киев - Чоп" на участке "Львов - Франковск". 46-летний водитель Ford из села Боберки, который вез одного пассажира, скончался по дороге в больницу.

Еще одного человека, который находился в машине, так же пришлось вытаскивать из авто и госпитализировать. За рулем Hyundai сидел 39-летний житель Киевской области, который перевозил двух несовершеннолетних пассажирок - сестер 13 и 16 лет.

Удар был такой силы, что заднюю часть одной из машин оторвало и отбросило на несколько метров в кювет. Другой автомобиль перевернулся на крышу. Водитель грузовика не пострадал.

Для спасения девочек вызвали хирургов из Львова, однако старшая сестра умерла примерно через час после операции.

"Состояние ее было крайне тяжелым – тяжелая черепно-мозговая травма. Вторую девушку тоже прооперировал нейрохирург. Сейчас она тоже в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении. Водитель тоже в тяжелом состоянии. Приезжал торакальный хирург, ему дренировать обе плевральные полости. У него тоже тяжелая черепно-мозговая травма и переломы ребер", - рассказал глава Бродовской больницы Иван Бец.

Видео: YouTube / ТСН

Напомним, появилось видео ДТП, которое произошло в селе Семиполки под Киевом. В результате масштабной аварии погибли люди.

Как сообщала "Страна", в Киеве на Надднепрянском шоссе, неподалеку от станции метро "Выдубичи", произошло смертельное ДТП. Автомобиль "Toyota" столкнулся с грузовиком Daf, в результате чего водитель легкового автомобиля скончался.