В Запорожье спасли пожилую женщину, которая повисла на балконе, держась за перила обеими руками.

Об этом говорится в сюжете ТСН со ссылкой на записи очевидцев.

Жители соседней многоэтажки инцидент зафиксировали на видео и выложили в соцсети.

По словам очевидцев, событие произошло в Хортицком районе Запорожья на Бабурке. Пожилая женщина повисла на балконе и держалась за поручни. Ее вовремя заметили родные и бросились спасать. По словам свидетелей происшествия, ее удалось спасти.

Но вот причины такого поведения женщины пока неизвестны.

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