Американский миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс, который считается экспертом по Covid-19, прокомментировал существующую систему тестирования на коронавирус. Он назвал тесты "бессмысленной тратой времени и средств".

Громкое заявление филантроп и бизнесмен сделал в интервью телеканалу CNBC.

По мнению Гейтса, проверяться нет смысла, так как результатов приходится ожидать слишком долго.

"Сейчас, когда вы ждете больше трех дней, иногда даже неделю, чтобы получить результат теста, никто не должен платить за это даже один доллар. Это сумасшествие. Вы должны получать их как можно скорее, чтобы зараженные меняли модель поведения и не могли инфицировать других", - считает Гейтс.

Он добавил, что при такой системе тестирования отчеты о постоянном увеличении количества проверенных на вирус граждан абсолютно бесполезны. Также он полагает, что доступ к быстрым тестам нужно обеспечить малоимущим.

"Вам нужно расставить приоритеты. Вы должны убедиться, что люди с низким доходом, которые подвергаются наибольшему риску, получат результаты в течение 24 часов", - сказал богач.

Кроме того, в интервью он выразил мнение, что к концу года подбор необходимых препаратов позволит снизить смертность от заболевания.

Фонд Гейтса спонсирует создание вакцины против Covid-19.

Ранее "Страна" приводила данные опроса, согласно которому 37% украинцев верят, что мир заразили коронавирусом специально, а сделали это Китай, США, масоны или Гейтс.

Мы также сообщали, что за два месяца карантина 25 самых богатых людей мира обогатились на астрономические суммы. В том числе и Гейтс.