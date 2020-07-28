Под путепроводом возле станции метро "Святошин" частично ограничено движение до 3 августа.

На нижней части путепровода начались гарантийные ремонтные работы с опорами и балками. Все будет выполнено за счет подрядчика.

Во время работ движение на автостоянке под путепроводом ограничено.

Еще Киевавтодор до 11 августа частично перекроет улицу Салютную в Святошинском районе Киева.

"Средний ремонт покрытия начинается на ул. Салютной. Обновлять участок между ул. Ак. Туполева и Д. Щербакивского. Во время работ движение будет частично ограничено. Работы выполним при благоприятных погодных условиях", - рассказали в компании.

Также до 10 августа будет частично перекрыто движение на улице Олеговской в связи с ремонтом.

"Будем обновлять покрытие от ул. Нижний Вал до дома №34. Во время работ движение будет частично ограничено. Во время асфальтирования возможно полное перекрытие движения", говорится в сообщении.

Ранее мы обращали внимание на то, как в начале месяца в Киеве неизвестные активисты перекрыли мост Метро с требованием достроить им квартиры.