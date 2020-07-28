В Петербурге, где осенью произошло резонансное убийство аспирантки с последующим расчленением, произошел похожий случай. Молодой мужчина в пылу ссоры убил жену, а потом разрубил ее тело на части. Сегодня суд взял его под арест.

Об этом сообщается на сайте Следственного комитета Российской Федерации по городу.

Ночью 27 июля у дома №15, корпус 1 по проспекту Художников было обнаружено туловище женщины 1996 года рождения без головы, верхних и нижних конечностей. В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что преступление совершил супруг потерпевшей 1991 года рождения.

Как выяснилось по горячим следам, во время бытовой ссоры мужчина нанес не менее трех ударов топором по голове женщины. После чего отрубил голову, руки и ноги, которые спрятал в чемодане, а туловище выбросил из окна квартиры.

Следственный отдел по Выборгскому району Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Мужчине предъявили обвинение в убийстве.

А сегодня суд взял обвиняемого под стражу.

Как пишут российские издания со ссылкой на источник в силовых структурах, подозреваемый убил супругу потому, что она хотела забрать ребенка после развода.

Ранее "Страна" публиковала видео последней ссоры питерского историка-расчленителя Соколова со своей любовницей, аспиранткой Ещенко.

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