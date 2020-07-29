Ученые проанализировали данные о 299 министрах из 15 стран постсоветского пространства и установили прямую связь между степенью их ожирения и уровнем коррумпированности страны.

Об этом сообщает Economics of Transition and Institutional Change.

Так, француз Павел Блаватский из Школы бизнеса в Монпелье при помощи алгоритма компьютерного зрения и сверточных нейросетей проанализировал степень ожирения 299 министров в 15 странах бывшего Советского Союза: Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Эстонии.

После чего он сравнил эти данные, ссылаясь для объективности сразу на несколько исследований по определению уровня коррупции в разных государствах. Это - Transparency International, Индекс контроля коррупции Всемирного банка, коррупционный индекс Европейского центра борьбы с коррупцией и государственного строительства, Индекс отсутствия коррупции Международного института демократии и содействия выборам, а также индекс Базельского института.

По итогам исследования у 96 из 299 членов правительства разных стран была зафиксирована высокая степень ожирения - их индекс массы тела достигал 35 из 40.

Как отмечает Блаватский, ожирение министров и степень коррумпированности страны оказались тесно связаны. Более того, оказалось, что, чем толще представитель правительства, тем меньше весят в среднем жители страны.

Однако показатели могут колебаться в зависимости от политической обстановки в конкретном государстве. Так, в Армении после Бархатной революции 2018 года, когда вместо пророссийского премьер-министра Сержа Саргсяна к власти пришел Николу Пашинян, индекс массы тела министров снизился на целую единицу (32,1 из 40 у Саргсяна и 31,2 у Пашиняна). При этом независимые исследования Transparency International за 2019 год переместили Армению со 105 места на 77 в рейтинге коррумпированности стран. То есть, расчеты косвенно подтвердились.

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