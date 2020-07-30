Сотрудники налоговой в Киеве прекратили деятельность крупного подпольного цеха по массовому незаконному производству фальсификата.

Об этом сообщила Государственная фискальная служба.

Подпольное производство осуществлялось путем смешивания спирта и ароматических примесей. Таким образом производилась алкогольная продукция под видом водки, коньяка, виски и рома.

На бутылки наносили маркировку известных брендов: "Les Conites de Cadignan", "Metaxa", "Finlandia", "Jack Daniels White", "Henessy", "Chivas Regal", "Captain Morgan", "Black Leable", "Becherovka", "Jameson", "Bacardi", "Jim Beam", "Aragveli", "Пшенична", "Jack Daniels White" , "Kvint" , "Napoleon", "Smirnoff", "Jack Daniels Black", "Finsburry", "Ballentines", "Sauza".

Фальсификат не содержал марок акцизного налога. А в дальнейшем эта продукция реализовывалась через Интернет.

По результатам проведенного обыска по месту изготовления и хранения фальсификата из незаконного обращения изъято около 2 000 литров таких алкогольных изделий, а также оборудования для их изготовления. Кроме того, изъято транспортное средство, которое использовалось для перевозки алкогольной продукции.

Досудебное следствие продолжается.

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