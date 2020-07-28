Во Вьетнаме, власти которого заявили о вспышке агрессивного типа коронавируса в приморском городе Дананг, выявили семь новых инфицированных. В основном заражены люди преклонных лет.

Об этом сообщает РИА Новости.

Случаи заболевания COVID-19 зарегистрированы в уже упомянутом Дананге, что в центральном Вьетнаме, а также в соседней провинции Куангнам. Все зараженные - граждане Вьетнама. От кого они подхватили инфекцию, пока неизвестно. Трое из них проживают в провинции Куангнам, четверо – в Дананге. Одна пациентка молода – это женщина 29 лет. Остальным - трем женщинам и троим мужчинам - от 56 лет до 71 года.

В предыдущие дни сообщалось о регистрации сначала четырех, затем еще 11 пациентов с коронавирусом в Дананге.

Вьетнамский минздрав связывает вспышку нового типа коронавируса в Дананге либо с нелегальными мигрантами, либо с мутацией, которая произошла в одной из местных больниц, куда попадают люди с коронавирусом.

Ранее "Страна" писала о вспышке заболевания среди работников одесского водоканала.

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