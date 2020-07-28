Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что в некоторых странах Европы есть признаки второй волны коронавируса.

Об этом сообщает ВВС.

"Давайте внесем ясность относительно того, что происходит в Европе - у некоторых из наших европейских друзей. Боюсь, что мы начинаем видеть в некоторых местах признаки второй волны пандемии", - заявил Джонсон.

По его словам, Британия приняла "стремительные и решительные меры", введя обязательный 14-дневный карантин для всех приезжающих из Испании. Именно это страну британцы посещают чаще всего. Накануне это решение осудили в Испании и Лейбористской партии Британии.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что это решение "несбалансированное". По его словам, в некоторых регионах Испании коронавирус не так распространен, как в некоторых частях Британии.

Напомним, в Мадриде решили возобновить обязательное ношение масок во всех общественных местах, даже на терассах кафе, из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Как сообщала "Страна", в Австрии, где недавно начали продавать ПЦР-тесты на Covid-19, которые можно сделать дома самому, снова усилили карантин.