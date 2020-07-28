В Мадриде решили возобновить обязательное ношение масок во всех общественных местах, даже на терассах кафе, из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщает TeleSur.

"С настоящего момента мы собираемся ввести обязательное ношение масок на лице во всех публичных местах, даже учитывая то, что мы в курсе того, что подавляющее большинство жителей Мадрида и так это делают", - заявила резидент общины Мадрида, управляемой Народной партией, Изабель Диас Аюсо.

Ограничения также включают и то, что бары и ночные клубы смогут работать до 01:00, все посетители должны быть в масках, с паспортом и оставлять свой номер телефона для информирования в случае обнаружения заражения у одного из гостей.

Власти также призвали не собираться более 10 человек. В двух павильонах Мадридского института оставят полевые госпитали на случай ухудшения ситуации.

Общее заражений коронавирусом в начала пандемии в Испании достигло 278 782. Согласно официальным данным, погибло 28 434 людей.

:red_circle: EN DIRECTO. A partir de las 12:00 horas la presidenta de la Comunidad de Madrid, @IdiazAyuso, presenta la estrategia de continuidad del Covid-19. https://t.co/wx5iIP3rpt — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) July 28, 2020

Напомним, в Австрии, где недавно начали продавать ПЦР-тесты на Covid-19, которые можно сделать дома самому, снова усилили карантин.

Как сообщала "Страна", власти Черногории снова ужесточают карантин - там была повторно объявлена эпидемия коронавирусной болезни.