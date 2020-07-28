Офис генерального прокурора закрыл дисциплинарное производство, возбужденное в июне против руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого.

Об этом во вторник, 28 июля, изданию "Украинские новости" сообщили в Офисе генпрокурора.

По информации источника, дело против Холодницкого было закрыто еще 2 июля. Причиной такому решению в Офисе генпрокурора назвали отсутствие состава дисциплинарного правонарушения.

Напомним, 10 июня Офис генпрокурора открыл дисциплинарное производство в отношении Холодницкого по жалобе руководителя Генеральной инспекции Офиса генерального прокурора Сергея Лисаченко. Первое заседание профильной Кадровой комиссии было намечено на 17 июня. Однако тогда члены комиссии отложили рассмотрение дела Холодницкого на две недели.

Стоит отметить, недавно глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова и руководитель САП Холодницкий обвинили друг друга в бездействии по ряду уголовных дел. "Страна" подробно рассказывала об этом конфликте.

Также мы сообщали, что Холодницкий может досрочно уйти в отставку с поста главы САП в августе.