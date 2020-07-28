В Киеве на Надднепрянском шоссе, неподалеку от станции метро "Выдубичи", произошло смертельное ДТП. Автомобиль "Toyota" столкнулся с грузовиком Daf, в результате чего водитель легкового автомобиля скончался.

Об этом во вторник, 28 июля, информирует пресс-служба патрульной полиции Киева.

"Сегодня, около 15 часов, на службу 102 поступило сообщение о ДТП на Надднепрянском шоссе, в направлении Дарницкого моста. Автопроисшествие состоялась между автомобилем Toyota Land Cruiser и грузовиком Daf с полуприцепом Ackermann", - говорится в сообщении.

В результате автокатастрофы погиб водитель Toyota Land Cruiser. Очевидцы происшествия утверждали, что мужчина, управлявший легковым автомобилем, находился в состоянии алкогольного опьянения, однако эта информация не подтвердилась.

На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства этой смертельной аварии.

Напомним, сегодня в пгт Макаров Киевской области женщина на Nissan столкнулась с грузовиком. В результате происшествия водитель внедорожника была госпитализирована в больницу.

Ранее мы публиковали фотографии с места ДТП в Каменец-Подольском, где произошло столкновение машины "скорой" и легковушки. В результате инцидента пострадали девять человек.