Студенты-практиканты, которые принимают участие в рамкопках на территории Белгород-Днестровской крепости, что в Одесской области, нашли и извлекли из земли в идеальном состоянии закупоренную бутылку времен Османской империи. Предполагается, что посудину завезли из Европы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный консультант экспедиции доктор исторических наук Андрей Красножон.

"Целый предмет, найденный на раскопках - всегда приятно. А если он еще и стеклянный - приятно втройне. Бутылка извлечена без повреждений (студенты молодцы). Османская империя, 18 век. Аккерманская Крепость

Белгород-Тирская археологическая экспедиция", - написал он.

Предварительно было определено, что происхождение бутылки с неизвестной жидкостью внутри - Европа. Изготовлен предмет был не позднее 1798 года.

Как написал Красножон в другой публикации, на территории также были найдены бронзовый ключ, турецкий кинжал, пушечное ядро 18 века, бумажный тумар или турецкий религиозный 300-летний талисман, а также средневековый фрагмент отделки турецкого здания.

Напомним, в Запорожской области археологи нашли древние артефакты времен Скифов. Раскопки велись на исторических объектах Мамай-горы.

Как сообщала "Страна", в Переяславе Киевской области в ходе археологических раскопок археологи обнаружили древние захоронения, а также костяные, керамические и глиняные изделия. Некоторые их них относятся к XVIII веку, а самые древние артефакты - к концу Х века.