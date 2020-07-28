Компания Microsoft, ранее прекратившая поддержку устаревшей Windows 7, сообщила о появлении нового дизайна операционной системы Windows 10. Пользователям оно станет доступно в октябре или ноябре.

Об этом пишет сайт Windows Latest.

24 июля Microsoft выпустил версию операционки под занванием Windows 10 Build 19042.421 с абсолютно новым меню "Пуск" для тестировщиков на бета-канале инсайдеров. Первоначально предполагалось, что новое меню должно было появиться весной 2021 года. Обычным пользователям глобальное обновление станет доступно осенью.

Новое меню "Пуск" выглядит более современно и, в первую очередь, согласуется с обновленной иконкой Windows 10 Fluent. Компания Microsoft отказалась от "живых" иконок и упразднила появление ярких анимаций в меню "Пуск". Кроме того, меню получило полупрозрачную подложку для размещения пиктограмм приложений.

Также тестовая сборка Windows 10 получила новую версию браузера Edge, в котором можно переключать вкладки со страницами комбинацией клавиш Alt+Tab.

Новое меню "Пуск"

Весной "Страна" рассказывала, что в компании Microsoft собрались заменить журналистов искусственным интеллектом.

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