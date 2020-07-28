Мужчина требовал 10 тысяч долларов за похороны. Фото: Facebook / Прокуратура Киева

В Киеве сообщили о подозрении мужчине, который вымогал 10 тысяч долларов за похороны родственницы потерпевшего. 

Об этом сообщает Прокуратура Киева на странице в Facebook.

"Сообщено о подозрении мужчине по факту вымогательства 10 тыс. долларов США за решение вопроса о захоронении умершего на полузакрытом кладбище в Киеве (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Согласно материалам следствия, подозреваемый, используя личные связи, пообещал гражданину, у которого умерла родственница, повлиять на должностных лиц коммунального предприятия с целью получения разрешения на захоронение на территории кладбища, расположенного в Деснянском районе Киева", - указано в сообщении. 

Подозреваемого задержали "на горячем" с 10 тысячами долларов на руках. Сейчас правоохрнители решают вопрос об избрании меры пресечения и ищут вероятных сообщников преступника. 

Мужчина требовал 10 тысяч долларов за похороны. Фото: Facebook / Прокуратура Киева

Напомним, в Киеве преступная группировка избивала бизнесмена и угрожала убийством ему и его семье, чтобы получить от него $20 тысяч, которые он якобы должен.  

Как сообщала "Страна", представителя "Ассоциации налогоплательщиков Украины" задержали за вымогательство взятки от бизнесмена за закрытие уголовного дела.

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