В пгт Макаров Киевской области женщина на Nissan столкнулась с грузовиком. В результате происшествия водитель внедорожника была госпитализирована в больницу.

Об этом во вторник, 28 июля, информирует пресс-служба патрульной полиции Киевской области.

"Происшествие случилось сегодня днем ​​на улице Б. Хмельницкого пгт Макаров. 26-летняя гражданка, управляя автомобилем Nissan Qashqai, нарушила требование дорожного знака 2.2 "Проезд без остановки запрещен" и совершила столкновение с грузовым автомобилем Scania, водитель которого двигался по главной дороге "Макаров - Комаровка", - сообщили правоохранители.

По их информации, вследствие аварии, водитель Nissan получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована в больницу. Состояние второго участника происшествия не раскрывается.

Напомним, утром 25 июля в селе Семиполки под Киевом произошла смертельная авария. Volkswagen, двигаясь в направлении Чернигова, выехал на встречную полосу и столкнулся грузовым автомобилем MAN.

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