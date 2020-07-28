Социальная сеть Twitter запретила сыну и тезке президента США Дональда Трампа в течение 12 часов писать посты и ставить лайки. Причиной санкций стало видео на тему коронавируса.

О временной деактивации аккаунта Трампа-младшего свидетельствует скриншот, в котором сообщается, что Twitter ограничил некоторые возможности учетной записи из-за нарушения правил компании.

В объяснении Twitter сказано, что пользователь нарушил запрет на распространение вводящей в заблуждение и потенциально вредной информации, связанной с COVID-19. Речь идет о публикации видео с участием доктора, который делал "ложные заявления" о лечении коронавируса противомалярийным препаратом гидроксихлорохином, а также заверял, что людям не нужны маски для предотвращения распространения вируса.

Этот ролик активно удаляется из Facebook, Twitter и YouTube, хотя он очень популярен среди пользователей. В Facebook он успел набрать более 14 миллионов просмотров, им поделились около 600 тысяч людей до его удаления. В YouTube его успели посмотреть 40 тысяч раз.

Донни-Младший уже назвал блокировку его микроблога "цензурой в цифровую эпоху".

Микроблог особо не церемонится с главой Белого дома. На днях "Страна" сообщала, что Twitter удалил твит Трампа из-за жалобы группы Linkin Park на нарушение авторских прав.

Год назад соцсеть сделала то же самое, поскольку в опубликованном Трампом видеофайле была незаконно использована музыка из фильма о Бэтмене.