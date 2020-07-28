По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, там не знали о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко перенес заражение коронавирусом на ногах. Также пресс-секретарь российского лидера рассказал о самочувствии Владимира Путина.

Об этом передает ТАСС.

"Нам об этом не было известно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о болезни Лукашенко, которая прошла без симптомов.

Поскольку президенты РФ и Беларуси встречались 24 июня на Параде Победы в Москве и 30 июня на открытии Ржевского мемориала советскому солдату, то у Пескова поинтересовались состоянием здоровья Путина.

"У нашего президента со здоровьем все нормально", - заверил пресс-секретарь, добавив, что Путин продолжает свой рабочий график.

Как ранее писала "Страна", коронавирусом заразилась первая леди Украины Елена Зеленская. В начале июля она выздоровела.

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