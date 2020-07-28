В Минздраве рассказали, сколько украинцев переносят разные типы гепатита, даже не подозревая об этом и какие виды болезни лечатся.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facеbook.

"Количество инфицированных гепатитом С в Украине оценивается в 1 млн 300 тыс. человек, а гепатитом В - в более 500 тыс. Человек. Вирусные гепатиты В и С представляют серьезную угрозу общественному здоровью. Около 80% случаев цирроза и гепатоцеллюлярной карциномы вызваны именно вирусными гепатитами. Своевременное диагностирование вирусных гепатитов является чрезвычайно важным, поскольку благодаря начатому лечению можно предупредить развитие заболеваний и серьезные поражения печени", - указано в сообщении.

Отмечается, что вирусный гепатит С излечим в 95% случаев, курс длится от 12 до 24 недель. В то же время гепатит В нужно лечить всю жизнь. Однако благодаря своевременному и регулярному приему лекарств развитие болезни можно значительно удержать. Лечение от вирусных гепатитов В и С можно получить за счет государства.

Предупредить вирусный гепатит В можно только трехкратной вакцинацией. Прививки новорожденных против гепатита В предотвращают развитие инфекции у ребенка и являются единственной надежной защитой от этого заболевания. В Украине вакцинацию от гепатита В для детей проводят бесплатно.

Целями Государственной стратегии в части вирусных гепатитов до 2030 года являются:

предотвращение 90% новых случаев вирусных гепатитов;

диагностирование 90% людей, страдающих вирусными гепатитами и не знают о своей болезни;

лечение 90% больных (для людей с вирусным гепатитом С - это предполагает полное выздоровление от болезни, а для людей с гепатитом В - контроль над развитием заболевания и предупреждение поражения печени).

Напомним, в Украине почти 1,3 миллиона человек заражены гепатитом "С". А под медицинским наблюдением находятся всего лишь около 87 000 пациентов. То есть это 6,5% людей, которые знают, что они болеют вирусным гепатитом "С".

Как сообщала "Страна", в Минздраве рассказали, как избежать заражения себя и окружающих гепатитом, а также, как сделать прививку, если в детстве она была пропущена.